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Общество21 октября 2021 9:41

В Тульской области женщина получила 300 тыс рублей компенсации за моральный вред после ДТП

Правда, для этого приставам пришлось арестовать счета организации
Елена Иргиз
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Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: УФССП России по Тульской области

Судебные приставы Ефремовского и Каменского районов взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в ДТП.

Отмечается, что авария произошла по вине воидителя компании по перевозке грузов. В ДТП пострадала женщина, и суд обязал юридическое лицо возместить пострадавшей 300 000 рублей как компенсацию морального вреда. Однако в срок деньги женщина не получила. Тогда судебные приставы-исполнители наложили взыскание на денежные средства, находящиеся на счету организации.

В результате денежная компенсация морального вреда женщине была выплачена в полном объеме.