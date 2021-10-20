В Тульской области директор школы получила в результате мошенничества почти 500 тысяч рублей

Директор муниципального образовательного учреждения попалась на мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области директор муниципального образовательного учреждения попалась на мошенничестве. Теперь женщину ждет суд.

Согласно данным следствия, с ноября 2016 по май 2021 директор образовательного учреждения фиктивно устроила на работу двух местных жителей. При этом никто из новых сотрудников в организации не работал, а деньги за якобы отработанное ими время женщина забирала себе.

Таким образом ей удалось получить из бюджета районной администрации 477 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Чернский районный суд.