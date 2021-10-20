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Происшествия20 октября 2021 18:17

В Одоевском районе мужчину отправили в колонию за коноплю

Местный житель хранил у себя также марихуану
Елена Иргиз
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Дикорастущую коноплю мужчина нашел в сентябре 2020 года на территории района

Дикорастущую коноплю мужчина нашел в сентябре 2020 года на территории района

Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский районный суд рассмотрел дело по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере". В нем обвинялся 47-летний мужчина.

Как было установлено в ходе судебного следствия, безработный житель Одоевского района хранил в своей квартире и хозяйственно постройке марихуану и коноплю, в измельченных частях которой содержится наркотик тетрагидроканнабинол. Дикорастущую коноплю мужчина нашел в сентябре 2020 года на территории района. Всего при обыске полиция изъяла 381,1 гр. наркотика.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.