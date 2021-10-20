89 туляков обратились к медикам после укусов клещей

С начала сезона исследовано 2554 насекомых Фото: Алексей ФОКИН

Активность клещей в Тульской области снизилась по данным на 20 октября. Об этом сообщает региональное МЧС. Изменение поведения насекомых связано с понижением температуры воздуха.

На прошедшей неделе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 89 человек. С начала сезона исследовано 2554 насекомых, из них инфицированность боррелиями составила 295, анаплазмой 114.

В области продолжается акарицидная обработка территорий. Отмечается, что полностью свою активность клещи потеряют только после выпадения снега.