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Общество20 октября 2021 17:37

89 туляков обратились к медикам после укусов клещей

Статистику за неделю обнародовало региональное МЧС
Источник:kp.ru
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С начала сезона исследовано 2554 насекомых

С начала сезона исследовано 2554 насекомых

Фото: Алексей ФОКИН

Активность клещей в Тульской области снизилась по данным на 20 октября. Об этом сообщает региональное МЧС. Изменение поведения насекомых связано с понижением температуры воздуха.

На прошедшей неделе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 89 человек. С начала сезона исследовано 2554 насекомых, из них инфицированность боррелиями составила 295, анаплазмой 114.

В области продолжается акарицидная обработка территорий. Отмечается, что полностью свою активность клещи потеряют только после выпадения снега.