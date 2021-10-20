Спасатели предупреждают туляков об активности природных очагов бешенства

На лесной территории региона продолжает сохраняться активность природных очагов бешенства. Фото: Алексей ФОКИН

На лесной территории региона продолжает сохраняться активность природных очагов бешенства. Об этом сообщает региональное МЧС.

Отметим, среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины. Ежегодно в мире от него умирает более 50 тысяч человек.

Случаи гибели людей от бешенства в нашем регионе не регистрировалось уже несколько десятков лет, однако карантины по бешенству в Тульской области водятся довольно часто.