Кому в Туле отключат воду 21 октября: список адресов

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», завтра, 21 октября, отключат водоснабжение по ряду адресов из-за ремонтных работ.

Так, с 9:30 не будет воды в домах по ул Сойфера д.д. 13, 16,16а, 16в, 18а по причине ремонта труб около дома № 16 по той же улице.

Кроме того, с 10:00 до окончания работ не будет воды в домах Одоевское шоссе, д.д. 14, 17, 17а, 17а/2, 17а/3, 30, 32, 34, 36, 38, 50, Мясново 8 проезд, д. 77. В это время будут чинить трубы по адресу Одоевское шоссе, д. 9а.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.