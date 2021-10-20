По каким адресам в Туле не будет электричества 21 октября

Отключение связано с проведением различного рода работ
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 21 октября, ряд адресов в Туле останется без электричества. Это связано с проведением различного рода работ:
- капитальный ремонт электрооборудования;
- выправка опор;
- перетяжка проводов;
- установка приборов учёта и др.
Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- ул. Демонстрации, 2-г, 2-а;
- ул. Горсовета, 4, 42;
- ул. Кауля, 12, 10;
- ул. Морозова, 22;
- ул. Староникитская, 105, 105-а;
- ул. Пионерская, 97;
- ул. Октябрьская, 97, 99, 101, 97-а, 107;
- ул. Бундурина, 38, 40, 62, 60;
- ул. С. Перовской, 38-а, 37;
- ул. Бежковская, 5-45 (нечётн.), 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34, 38;
- ул. Сенежская, 2;
- ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-34 (чётн.);
- пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.);
- пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.);
- ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.).
Мясново:
- Ханинский пр-зд, 6;
п. Косая Гора:
- ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11;
- ул. Ген. Горшкова, 20;
- ул. Гагарина, 8-18 (чётн.);
- 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8/13;
п. Лихвинка:
- 3-й Лихвинский пр-зд 1-16;
- 4-й Лихвинский пр-зд 1-37;
- пр-зд Косой 1-19.