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Общество20 октября 2021 16:07

В тульских колониях отменены длительные свидания

Причиной введения ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом
Источник:kp.ru
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Краткосрочные свидания в колониях сохранятся

Краткосрочные свидания в колониях сохранятся

Фото: Алексей ФОКИН

Длительные свидания в колониях Тульской области вновь отменили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Напомним, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 180 человек. Всего Сovid-19 с марта 2020 года заразились 57 693 туляка.

Краткосрочные свидания в колониях сохранятся. Их можно проводить в помещениях с защитными стеклами с использованием масок и перчаток.