В тульских колониях отменены длительные свидания

Краткосрочные свидания в колониях сохранятся Фото: Алексей ФОКИН

Длительные свидания в колониях Тульской области вновь отменили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Напомним, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 180 человек. Всего Сovid-19 с марта 2020 года заразились 57 693 туляка.

Краткосрочные свидания в колониях сохранятся. Их можно проводить в помещениях с защитными стеклами с использованием масок и перчаток.