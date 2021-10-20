Тула вошла в ТОП-10 самых популярных маршрутов ноября

Направление "Москва-Тула" выбрали 1% всех туристов Фото: Алексей ФОКИН

Эксперты изучили спрос на железнодорожные билеты, забронированные на даты с 3 по 7 ноября.

Тула вошла в ТОП-10 популярных направлений. Поезд "Москва-Тула" выбрали 1% туристов. Средняя стоимость билета составила 662 рубля.

Самыми популярными направлениями для путешествий стали Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Отметим, президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении дополнительных нерабочих дней из-за пандемии. "Каникулы" продлятся с 30 октября по 7 ноября.