В Тепло-Огаревском районе фермер содержала коров вместе с курами

Фото с сайта rsn-msk.ru

В Тепло-Огаревском районе фермер держал коров вместе с курами. Нарушения выявила проверка регионального Россельхознадзора.

Выяснилось, что владелец личного подсобного хозяйства нарушил требования закона о ветеринарии и ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота. В одном помещении содержались и коровы, и птица. Кроме того, на каждую корову приходилось менее 1,7 квадратных метров площади.

За это хозяйку ЛПХ привлекли к административной ответственности со штрафом.