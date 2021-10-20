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Общество20 октября 2021 14:45

В Тепло-Огаревском районе фермер содержала коров вместе с курами

За это хозяйку ЛПХ привлекли к административной ответственности со штрафом
Елена Иргиз
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Фото с сайта rsn-msk.ru

Фото с сайта rsn-msk.ru

В Тепло-Огаревском районе фермер держал коров вместе с курами. Нарушения выявила проверка регионального Россельхознадзора.

Выяснилось, что владелец личного подсобного хозяйства нарушил требования закона о ветеринарии и ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота. В одном помещении содержались и коровы, и птица. Кроме того, на каждую корову приходилось менее 1,7 квадратных метров площади.

За это хозяйку ЛПХ привлекли к административной ответственности со штрафом.