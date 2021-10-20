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Общество20 октября 2021 14:43

Под Тулой обнаружили редкий штамм одноклеточной водоросли

Coelastrella multistriata вызывает большой интерес биотехнологов
Источник:kp.ru
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Coelastrella multistriata вызывает большой интерес биотехнологов

Coelastrella multistriata вызывает большой интерес биотехнологов

Фото: Алексей ФОКИН

Уникальный штамм одноклеточной водоросли Coelastrella multistriata обнаружили ученые на территории Тульской области.

Об открытии сообщил Российский научный фонд. Coelastrella multistriata вызывает большой интерес биотехнологов из-за своих жирных кислот, которые могут быть использованы при производстве фармацевтических препаратов и биотоплива.

Новый штамм описали исследователи из Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН (Москва). Уточняется, что его обнаружили в почве Гуровского карьера.