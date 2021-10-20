Тульский Роспотребнадзор забраковал продукцию ООО «Белевские сладости»

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В Тульской области в продукции ООО «Белевские сладости» нашли санитарные нарушения. Проверку провел региональный Роспотребнадзор.

Ведомство проверило 36 объектов оборота кондитерских и хлебобулочных изделий. После инспекции забраковали 74 партии - 125 килограмм продукции. К административной ответственности привлекли ООО «Куркинский хлебозавод», ООО «Белевские сладости».

Также региональная санэпидемстанция взяла 44 пробы указанного вида продукции. Выявилось, что микробиологические показатели были с нарушениями в 6 образцах кремовых кондитерских изделий. Возбуждены административные дела в отношении ООО «Агроаспект» (магазины «Пятерочка»), АО «Корпорация ГРИНН» (гипермаркет «Линия»), ИП Макаров И.П. (ресторан «Петр Петрович»), ООО «Ресторан Болонья».