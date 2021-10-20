Пропал 30-летний туляк, отправившийся в Щигры

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В Тульской области пропал 30-летний мужчина, отправившийся в Щигры. Поиск туляка ведет отряд «ЛизаАлерт».

Шмойлов Алексей Валерьевич 30-ти лет ушел из дома 14 октября и до сих пор не вышел на связь.

Сообщаем приметы мужчины: рост 185 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стржка. Алексей предположительно был одет в камуфляжный костюм с удлинненной курткой, на ногах - черные берцы. С собой при нем была черная сумка.

Особые приметы мужчины - шрам на шее.