Тульские полицейские задержали «закладчиков» с большой партией наркотиков

У двух жителей Донского при обыске изъяли более 70 свертков синтетического вещества
Фото: Алексей ФОКИН
Мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали сотрудники УМВД России по Тульской области.
Полицейские располагали сведениями, что подозреваемые могут быть причастны к распространению синтетических психотропных веществ на территории региона.
В присутствии понятых у задержанных было изъято более 70 свёртков. Предположительно, 41-летний неработающий ранее судимый житель Донского и его 32-летний подельник планировали сбыть наркотики бесконтактным способом.
Подозреваемые доставлены в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.