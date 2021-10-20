Тульские полицейские задержали «закладчиков» с большой партией наркотиков

У двух жителей Донского при обыске изъяли более 70 свертков синтетического вещества Фото: Алексей ФОКИН

Мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали сотрудники УМВД России по Тульской области.

Полицейские располагали сведениями, что подозреваемые могут быть причастны к распространению синтетических психотропных веществ на территории региона.

В присутствии понятых у задержанных было изъято более 70 свёртков. Предположительно, 41-летний неработающий ранее судимый житель Донского и его 32-летний подельник планировали сбыть наркотики бесконтактным способом.

Подозреваемые доставлены в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.