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Общество20 октября 2021 11:57

В Тульской области упростят процедуру ликвидации «мертвых деревень»

Тульская областная дума может упростить процедуру ликвидации населенных пунктов, в которых никто не живет
Источник:kp.ru
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Тульская областная дума может упростить процедуру ликвидации населенных пунктов, в которых никто не живет

Тульская областная дума может упростить процедуру ликвидации населенных пунктов, в которых никто не живет

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас одним из требований ликвидации административной единицы является отсутствие на этой территории собственности физических и юридических лиц. Однако такая формулировка не в полной мере способствует реализации полномочий государственных органов.

Предлагается уточнить, что требованиями для ликвидации населенного пункта является также отсутствие зарегистрированного населения и находящегося в собственности или аренде имущества для жилищного строительства.