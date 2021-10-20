В Тульской области упростят процедуру ликвидации «мертвых деревень»

Тульская областная дума может упростить процедуру ликвидации населенных пунктов, в которых никто не живет Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас одним из требований ликвидации административной единицы является отсутствие на этой территории собственности физических и юридических лиц. Однако такая формулировка не в полной мере способствует реализации полномочий государственных органов.

Предлагается уточнить, что требованиями для ликвидации населенного пункта является также отсутствие зарегистрированного населения и находящегося в собственности или аренде имущества для жилищного строительства.