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Общество20 октября 2021 11:08

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении начался в Туле

Тульские выпускники прошлых лет смогут подать заявку на участие в итоговом сочинении до 17 ноября 2021 года
Источник:kp.ru
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Прием заявлений на участие в итоговом сочинении начался в Туле

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении начался в Туле

Фото: Алексей ФОКИН

Творческое испытание пройдет 1 декабря. Оценку можно будет использовать при поступлении в вузы.

Заявки от тульских выпускников и студентов учреждений среднего профессионального образования принимают в «Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города Тулы».

При себе будущие абитуриенты должны иметь паспорт, СНИЛС и документ о среднем образовании.

Для выпускников 2022 года сочинение будет обязательным и станет допуском к сдаче государственной итоговой аттестации.