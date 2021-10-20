Прием заявлений на участие в итоговом сочинении начался в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Творческое испытание пройдет 1 декабря. Оценку можно будет использовать при поступлении в вузы.

Заявки от тульских выпускников и студентов учреждений среднего профессионального образования принимают в «Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города Тулы».

При себе будущие абитуриенты должны иметь паспорт, СНИЛС и документ о среднем образовании.

Для выпускников 2022 года сочинение будет обязательным и станет допуском к сдаче государственной итоговой аттестации.