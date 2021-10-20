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Общество20 октября 2021 10:25

Угроза замены наказания заставила жителя Тульской области оплатить уголовный штраф

Мужчина получил такое наказание за совершенную ранее кражу
Елена Иргиз
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Приставам пришлось разъяснить должнику, что в случае отказа, ему могут заменить штраф на более жесткое наказание

Приставам пришлось разъяснить должнику, что в случае отказа, ему могут заменить штраф на более жесткое наказание

В Тульской области судебные приставы взыскали с 38-летнего мужчины уголовный штраф. Ранее такое наказание было назначено ему за совершение кражи.

Мужчина должен был заплатить в пользу государства 110 000 рублей, однако от уплаты всячески уклонялся. Приставам пришлось разъяснить должнику, что в случае отказа, ему могут заменить штраф на более жесткое наказание.

Испугавшись такой замены санкции, мужчина оплатил уголовный штраф в полном объеме.