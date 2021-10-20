В Тульской области газовщики обнаружили контрафактные счетчки

Все фальшивые счетчики были куплены через интернет-сайт и доставлены транспортной компанией Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области газовики обнаружили контрафактные счетчки. Это выяснилось при введении в эксплуатацию новых приборов учета газа в Богородицком и Узловском районах региона.

Выяснилось это при проверке данных перед опломбировкой. Модель и заводской номер счетскиха на механизме не совпадал со сведениями QR-кода в паспорте прибора. А это является показателем несоответствия технической документации изготовителя.

Использование таких контрафактных приоборов может привести не только к неверным данным по учету газа, но и стать причиной его утечки, что является опасным для здоровья и жизни граждан.

Выяснилось, что все фальшивые счетчики были куплены через интернет-сайт и доставлены транспортной компанией. Теперь абонентам придется приобрести новые счетчки, соответствующие технической документации изготовителя прибора.