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Общество20 октября 2021 9:53

В Тульской области газовщики обнаружили контрафактные счетчки

Их выявили в Богородицком и Узловском районах области
Елена Иргиз
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Все фальшивые счетчики были куплены через интернет-сайт и доставлены транспортной компанией

Все фальшивые счетчики были куплены через интернет-сайт и доставлены транспортной компанией

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области газовики обнаружили контрафактные счетчки. Это выяснилось при введении в эксплуатацию новых приборов учета газа в Богородицком и Узловском районах региона.

Выяснилось это при проверке данных перед опломбировкой. Модель и заводской номер счетскиха на механизме не совпадал со сведениями QR-кода в паспорте прибора. А это является показателем несоответствия технической документации изготовителя.

Использование таких контрафактных приоборов может привести не только к неверным данным по учету газа, но и стать причиной его утечки, что является опасным для здоровья и жизни граждан.

Выяснилось, что все фальшивые счетчики были куплены через интернет-сайт и доставлены транспортной компанией. Теперь абонентам придется приобрести новые счетчки, соответствующие технической документации изготовителя прибора.