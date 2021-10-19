Где в Туле отключат воду 20 октября

После завершения ремонта какое-то время будет идти мутная и ржавая вода Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 20 октября, в Туле несколько улиц останутся без воды из-за коммунальных работ. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так, с 10:00 до окончания ремонтно-восстановительных работ на пересечении улиц Лазо и Ак.Павлова без воды останутся дома частного сектора на улицах:

- ул. Лескова (от ул. Станиславского до ул. Ак. Павлова),

- ул. Катовского,

- ул. Лазо,

- ул. Железняка,

- ул. Фурманова.

После завершения ремонта какое-то время будет идти мутная и ржавая вода.