В Туле установят новый светофор

Водителей просят обратить внимание на изменения и учитывать светофор при планировании поездок Фото: Алексей ФОКИН

В тульском Заречье установят новый светофор. Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Сообщается, что светофор появится на пересечении улиц Октябрьской и Большой. Он заработает уже завтра, 20 октября.

Водителей просят обратить внимание на изменения и учитывать светофор при планировании поездок, а также соблюдать Правила дорожного движения.