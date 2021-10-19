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Общество19 октября 2021 16:52

В Туле установят новый светофор

Он начнет регулировать движение в городе с 20 октября
Елена Иргиз
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Водителей просят обратить внимание на изменения и учитывать светофор при планировании поездок

Водителей просят обратить внимание на изменения и учитывать светофор при планировании поездок

Фото: Алексей ФОКИН

В тульском Заречье установят новый светофор. Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Сообщается, что светофор появится на пересечении улиц Октябрьской и Большой. Он заработает уже завтра, 20 октября.

Водителей просят обратить внимание на изменения и учитывать светофор при планировании поездок, а также соблюдать Правила дорожного движения.