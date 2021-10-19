В поселке Одоев со времен войны лежал целый артиллерийский снаряд

Спасатели напоминают жителям и гостям Тулы и области о правилах поведения в случае обнаружения следов прошедшей войны Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 76 мм обнаружили в поселке Одоев на улице Приупской.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тулы и области о правилах поведения в случае обнаружения следов прошедшей войны:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

Если случилась любая беда, обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".