В поселке Одоев со времен войны лежал целый артиллерийский снаряд

Спасатели напоминают жителям и гостям Тулы и области о правилах поведения в случае обнаружения следов прошедшей войны
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 76 мм обнаружили в поселке Одоев на улице Приупской.
Спасатели напоминают жителям и гостям Тулы и области о правилах поведения в случае обнаружения следов прошедшей войны:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Если случилась любая беда, обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".