Юных тулячек приглашают принять участие в конкурсе «Краса России Тула»

На фото победительница прошлого года «Краса России Тула» 2020 Мария Мартынова

Модельное агентство «GOLD MODELS» и национальный конкурс «Краса России» приглашают принять участие в XII областном фестивале красоты и таланта «Краса России Тула»-2021.

Финальные региональные кастинги состоятся 23 и 30 октября в 13:00 в Туле по адресу проспект Ленина, д. 104, оф. 212.

Приглашаются девушки от 14 до 30 лет, сочетающие в себе красоту, ум, талант. Прошедшие отбор пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат дефиле, сценической пластике, хореографии, будут организованы фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города, а также пройдут мастер-классы и кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.

Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovsky и получает право представить тульский регион в финале национального конкурса «Краса России» -2022.

Выиграй главный титул и проведи незабываемый месяц в Сочи!

Анкета участницы на сайте goldtula.ru. Запись на кастинг по тел.: 89038404133, 38-41-33

Фестиваль «Краса России Тула» ведет отсчет своей истории с 2010 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля. Победительницы и участницы фестиваля достойно представляют нашу область на самых престижных конкурсах и форумах красоты, привозя в копилку города громкие награды и титулы!