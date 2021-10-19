В Теплом пенсионерку едва не отправили в психиатрическую больницу

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Жительница Тепло-Огаревского района пожаловалась в прокуратуру на то, что ее хотят принудительно отправить в психиатрическую больницу. По жалобе пенсионерки местное ведомство провело проверку.

Инспекция выявила, что в Теплом на основании только коллективного заявления местных жителей местный врач-психиатр выдал направление на принудительную госпитализацию 64-летней пенсионерки, не проведя личный осмотр женщины.

Прокуратура внесла главному врачу ГУЗ «Тепло-Огаревская ЦРБ» представление. Сейчас запись в амбулаторной карте пенсионерки аннлуирована, врача-психиатра привлекли к дисциплинарной ответственности.