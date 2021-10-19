На суде мужчина свою вину признал, сославшись на долгие неприязненные отношения Фото: Алексей ФОКИН

В Белеве осудили местного жителя, забившего приятельницу до смерти из-за денег.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый сожительствовал вместе с убитой. В один момент они поссорились из-за того, что женщина потратила деньги без разрешения подсудимого. Чтобы избежать скандала, женщина попыталась убежать от сожителя, но тот догнал ее и несколько раз ударил по голове. Женщина упала на землю, но на этом обвиняемый не остановился, продолжая избивать ее по различным частям тела, нанеся ей тяжкие повреждения. Через несколько дней женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.

На суде мужчина свою вину признал, сказав, что между ними долго были неприязненные отношения и упомянув ссору.

Суд также рассмотрел различные доказательства по делу, расспросил сестру умершей женщины и приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима. Осужденный сейчас находится под арестом до вступления приговора в силу.