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Общество19 октября 2021 11:19

В Тульской области задержан пьяный водитель, перевозивший семилетнего ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли грубое нарушение Правил дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержан пьяный водитель, перевозивший семилетнего ребенка

В Тульской области задержан пьяный водитель, перевозивший семилетнего ребенка

Фото: Алексей ФОКИН

17 октября во время патрулирования на территории Богородицкого района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 58-летний мужчина состоянии алкогольного опьянения (1.374 мл/л). В салоне при этом сидел семилетний ребенок без специального детского удерживающего устройства.

Теперь мужчине предстоит заплатить как минимум штрафы сразу по двум статьям административного кодекса (ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 5.35), а то на время и лишиться водительских прав.