В Тульской области задержан пьяный водитель, перевозивший семилетнего ребенка Фото: Алексей ФОКИН

17 октября во время патрулирования на территории Богородицкого района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 58-летний мужчина состоянии алкогольного опьянения (1.374 мл/л). В салоне при этом сидел семилетний ребенок без специального детского удерживающего устройства.

Теперь мужчине предстоит заплатить как минимум штрафы сразу по двум статьям административного кодекса (ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 5.35), а то на время и лишиться водительских прав.