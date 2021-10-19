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Происшествия19 октября 2021 11:09

Жаркое дело: воришку в Туле задержали по ставленой на месте преступления куртке

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
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Жаркое дело: воришку в Туле задержали по ставленой на месте преступления куртке

Жаркое дело: воришку в Туле задержали по ставленой на месте преступления куртке

Фото: Алексей ФОКИН

28-летний неработающий ранее судимый мужчина, разбив оконное стекло чужого дома в одном из поселков Большой Тулы, проник внутрь. Из помещения злоумышленник унес все что мог, да подороже: ноутбук, портативные колонки, а также другие вещи на общую сумму 150 тысяч рублей.

Работая на месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили чью-то куртку. Это и стало зацепкой - предположили, что она может принадлежать злоумышленнику, который потерял ее при совершении кражи. Так оно и оказалось – по той самой найденной куртке удалось выяснить, что к хищению причастен местный житель. Сейчас он изобличен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.