Жаркое дело: воришку в Туле задержали по ставленой на месте преступления куртке Фото: Алексей ФОКИН

28-летний неработающий ранее судимый мужчина, разбив оконное стекло чужого дома в одном из поселков Большой Тулы, проник внутрь. Из помещения злоумышленник унес все что мог, да подороже: ноутбук, портативные колонки, а также другие вещи на общую сумму 150 тысяч рублей.

Работая на месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили чью-то куртку. Это и стало зацепкой - предположили, что она может принадлежать злоумышленнику, который потерял ее при совершении кражи. Так оно и оказалось – по той самой найденной куртке удалось выяснить, что к хищению причастен местный житель. Сейчас он изобличен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.