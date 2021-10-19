Детский сад в микрорайоне «Юго-Восточный» в Туле примет детишек с большим опозданием Фото: материалы пресс-служб

Подрядчик не укладывается в отведенные сроки сдачи детского сада на 200 мест в микрорайоне "Юго-Восточный" в Туле. Изначально предполагалось, что все будет готово уже 1 ноября этого года, однако последняя проверка показала, что готовность здания и прилегающей территории составляет всего 70%.

Подрядчику еще необходимо сделать внутреннюю отделку и провести благоустройство. Сроки были сдвинуты на конце года, но учитывая ухудшающиеся погодные условия и эту дату, скорее всего, придется переносить.

Кстати, до 2022 года в Туле должны открыться еще три детсада – на Красноармейском проспекте на 120 мест, на Северной Мызе на 240 и на проспекте Ленина на 75.