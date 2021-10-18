Во вторник, 19 октября, часть домов в Туле останется без электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

Так, электричество будет ограничено по следующим адресам:

с 08:30 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 9; ул. Бр. Жабровых, 6-а, 2;

с 09:00 до 16:00 - Новомосковское ш., 56, 60, 66, 22, 10 (7-й км), 64;

с 09:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 8, 10, 21-а, 23; ул. Октябрьская, 91; п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15; ул. Дронова, 1, 2/4; ул. Металлургов, 7, 11, 5, 9; ул. Гайдара, 4, 6, 8; ул. М. Мазая, 1; п. Горелки: ул. Любомудрова, 23, 19, 15, 13, 29, 31, 37, 39; 4-й Светлый пр-зд, 14-28 (четн.), 17-25 (нечетн.); п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (четн.), 1-39 (нечетн.), 33-а; ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6-18 (четн.), 7, 11-21 (нечетн.); 2-й пр-зд, 3-11, 19-29 (нечетн.), 4, 6, 30, 16-26 (четн.); 3-й пр-зд, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (четн.); 4-й пр-зд, 32-42 (четн.); ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. Овражная, 2-20 (четн.), 1-23 (нечетн.); п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (четн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечетн.); 1-й пр-зд, 9/1, 1-9, 15-27 (нечетн.), 2-10, 14-24 (четн.); 2-й пр-зд, 1, 1-а, 2-10 (четн.)16, 18, 20, 15, 7, 9; 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечетн.), 6, 8, 18-26 (четн.); 5-й пр-зд, 6-26 (четн.), 3-21 (нечетн.); ул. Кауля, 56-74 (четн.); пер. Чапаевский, 2-20 (четн.), 1-17 (нечетн.), 16-а, 11-а; ул. Буденного, 59-79 (нечетн.), 74-84 (четн.); Мясново: ул. Воздухофлотская, 7-а, 7-б, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а; ул. Планерная, 2; Клинской пр-зд, 30-42 (четн.), 33-43 (нечетн.); ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечетн), 61-а, 61-б, 42-72 (четн.); ул. Н.Краснослободская, 2-е; ул. Тургеневская, 33; ул. Каминского, 8, 7, 2-а, 2, 4, 8-а, 6; ул. Пирогова, 28, 28-а; ул. Жуковского, 4-32 (четн.), 5-25 (нечетн.), 17-а;

с 12:00 до 15:00 - пр-т Ленина, 84-а.