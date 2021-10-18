215 нетрезвых водителей поймали в Тульской области за время проведения операции «Кольцо» Фото: Алексей ФОКИН

За 17 дней рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили 157 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или отказавшихся пройти процедуру медосвидетельствования, а также 38 пьяных водителей, даже не имеющих права управления транспортными средствами.

В отношении 18 водителей, попавшихся не в первый раз, собраны материалы по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей в том числе тюремное заключении на срок до двух лет.