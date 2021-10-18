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Общество18 октября 2021 15:50

В Черни в аптеке лекарства хранились не по правилам

Нарушения выявила районная прокуратура
Елена Иргиз
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Инспекция показала, что в аптеке на улице Советской при хранении лекарств не соблюдался температурный режим, лекарства с ограниченным сроком годности не фиксировались в журнале учета, на полках стеллажей, витрин, холодильников и на складе не было идентификаторов.

Арбитражный суд Тульской области привлек хозяина аптеки к административной ответственности за необеспечение лицом, осуществляющим фармацевтическую деятельность, соблюдения правил хранения лекарственных препаратов. Сейчас все нарушения в аптеке устранили.