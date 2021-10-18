Село Бехово под Заокском в Тульской области вошло в число самых красивых мест в России Фото: Алексей ФОКИН

Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным или природным наследием. Летом нынешнего года Бехово прошло отбор для участия в международном конкурсе Всемирной туристской организации «Лучшие туристские деревни UNWTO». За это звание также боролись поселок Висим в Свердловской области и село Вятское из Ярославской.

Бехово - одна из жемчужин тульского края, и находится оно на территории природного музея-заповедника Василия Поленова. Сам художник похоронен на местном кладбище. Пейзажи тут замечательные. Осталось только наладить туристическую инфраструктуру и сделать населенный пункт легкодоступным в плане транспорта.