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Происшествия18 октября 2021 14:16

В Туле ищут свидетелей ДТП возле ТРЦ "РИО"

Там столкнулись белая "Kia Rio" и серый "Great Wall"
Елена Иргиз
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Машины столкнулись на улице Епифанской между торговым центром и магазином "Дуэт"

Машины столкнулись на улице Епифанской между торговым центром и магазином "Дуэт"

В Туле разыскиваются очевидцы ДТП около ТРЦ "РИО". Авария произошла 16 октября около 14:00 на улице Епифанской между торговым центром и магазином "Дуэт". Там столкнулись белая "Kia Rio" и серый "Great Wall".

Всех, кто видел эту аварию или имеет видеозапись с регистратора, просят помочь в разбирательстве происшествия. Очевидцы могут позвонить по телефону +7 961 149-41-91 (Константин).

Всех, кто видел эту аварию или имеет видеозапись с регистратора, просят помочь в разбирательстве происшествия

Всех, кто видел эту аварию или имеет видеозапись с регистратора, просят помочь в разбирательстве происшествия

ДТП произошло днем 16 октября

ДТП произошло днем 16 октября

Разыскиваются очевидцы происшествия для разбирательства

Разыскиваются очевидцы происшествия для разбирательства

В Туле разыскиваются свидетели ДТП около ТРЦ "РИО"

В Туле разыскиваются свидетели ДТП около ТРЦ "РИО"