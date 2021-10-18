В Туле ищут свидетелей ДТП возле ТРЦ "РИО"

Машины столкнулись на улице Епифанской между торговым центром и магазином "Дуэт"

В Туле разыскиваются очевидцы ДТП около ТРЦ "РИО". Авария произошла 16 октября около 14:00 на улице Епифанской между торговым центром и магазином "Дуэт". Там столкнулись белая "Kia Rio" и серый "Great Wall".

Всех, кто видел эту аварию или имеет видеозапись с регистратора, просят помочь в разбирательстве происшествия. Очевидцы могут позвонить по телефону +7 961 149-41-91 (Константин).

Всех, кто видел эту аварию или имеет видеозапись с регистратора, просят помочь в разбирательстве происшествия

ДТП произошло днем 16 октября

Разыскиваются очевидцы происшествия для разбирательства