Тульским учителям установили ежемесячные надбавки за классное руководство Фото: Алексей ФОКИН

Тульским педагогам установили ежемесячные доплаты в размере 5 тысяч рублей для тех, кто выполняет функции классного руководителя. Кроме того, такая же доплата положена и тем, кто работает в сфере профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В случае, если педагогический работник является классным руководителем сразу в двух и более классах, то ежемесячное вознаграждение удваивается.