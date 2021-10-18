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Общество18 октября 2021 14:33

Тульским учителям установили ежемесячные надбавки за классное руководство

Соответствующее постановление подписано на региональном уровне
Игорь КОПЫТОВ
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Тульским учителям установили ежемесячные надбавки за классное руководство

Тульским учителям установили ежемесячные надбавки за классное руководство

Фото: Алексей ФОКИН

Тульским педагогам установили ежемесячные доплаты в размере 5 тысяч рублей для тех, кто выполняет функции классного руководителя. Кроме того, такая же доплата положена и тем, кто работает в сфере профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В случае, если педагогический работник является классным руководителем сразу в двух и более классах, то ежемесячное вознаграждение удваивается.