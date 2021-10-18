Сбил и скрылся: трагедия произошла в Алесине Тульской области Фото: материалы пресс-служб

16 октября в половине пятого вечера на улице 50 лет Советской Армии в Алексине «ВАЗ 21124» выскочил на встречную полосу дороги и сбил 13-летнюю девчонку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего автомобиль скрылся.

В результате ДТП девушка получила различные травмы, но госпитализация не потребовалась. Меж тем, госавтоинспекторы установили личность лихача – им оказался 30-летний местный житель.