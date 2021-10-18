Туляк в составе сборной России по боксу представят страну на чемпионате мира в Белграде Фото: материалы пресс-служб

18 октября, в Сочи, где проходит последний этап подготовки к чемпионату мира по боксу среди мужчин, главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов объявил состав команды, которая представит страну в Белграде.

На чемпионат мира в столице Сербии отправятся все действующие чемпионы России, полтора месяца назад завоевавшие золотые медали на чемпионате страны в Кемерово. Среди них туляк Илья Шакиров (весовая категория до 63,5 кг).

Сборная России выступит на чемпионате мира по боксу AIBA под флагом национального Олимпийского комитета.