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Спорт18 октября 2021 11:02

Тульский АКМ одержал сложную победу над ЦСК ВВС

Очередная игра на своем льду сложилась для туляков удачно
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский АКМ одержал сложную победу над ЦСК ВВС

Тульский АКМ одержал сложную победу над ЦСК ВВС

Фото: материалы пресс-служб

Тульский АКМ в матче 15 тура чемпионата Высшей хоккейной лиги на своей площадке 17 октября, со счетом 5:3 выиграли у ЦСК ВВС из Самары.

Шайбы на счету Никиты Сироткина, Глеба Петрова, Ислама Хасанова, Булата Нибиуллина и Антона Угольникова.

После 15 проведенных встреч в активе подопечных Алексея Ждахина 18 очков.

Во вторник, 19 октября, наша команда завершит четырехматчевую домашнюю серию встречей с тольяттинской «Ладой».