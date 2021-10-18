Тульский АКМ одержал сложную победу над ЦСК ВВС Фото: материалы пресс-служб

Тульский АКМ в матче 15 тура чемпионата Высшей хоккейной лиги на своей площадке 17 октября, со счетом 5:3 выиграли у ЦСК ВВС из Самары.

Шайбы на счету Никиты Сироткина, Глеба Петрова, Ислама Хасанова, Булата Нибиуллина и Антона Угольникова.

После 15 проведенных встреч в активе подопечных Алексея Ждахина 18 очков.

Во вторник, 19 октября, наша команда завершит четырехматчевую домашнюю серию встречей с тольяттинской «Ладой».