Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Туле в минувшее воскресенье 16 октября закрыли мотосезон.

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Мероприятие началось у мемориала «Защитникам неба Отечества», а основной сбор мотоциклистов организовали на площади Ленина.

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

В 14.23 колонна мотоциклистов стартовала в военно-патриотический парк «Патриот-Тула».

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Отметим, что в ежегодном мероприятии закрытия мотосезона участвуют от 5 до 10 мотоклубов Тулы и Тульской области, а также гости из других городов (мотоклубы и свободные мотоциклисты).