В Белевском районе Тульской области обнаружено массовое захоронение красноармейцев Фото: материалы пресс-служб

Останки солдат были найдены при проведении поисковых мероприятий на территории вокруг собора в селе Никола-Гастунь в Белевском районе.

Поисковики сообщают, что содействие в установлении мест захоронения бойцов и командиров РККА и мирных жителей им было оказано сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации в рамках реализации проекта «Без срока давности», направленного на раскрытие преступлений против мирного населения Тульской области в годы Великой Отечественной войны.

Часть останков направлена в региональное бюро судмедэкспертизы для выяснения примерного периода захоронения и причин смерти.