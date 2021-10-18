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Общество18 октября 2021 10:16

В Белевском районе Тульской области обнаружено массовое захоронение красноармейцев

Поисковики отряда «Штурм» вскрыло новое захоронение солдат РККА
Игорь КОПЫТОВ
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В Белевском районе Тульской области обнаружено массовое захоронение красноармейцев

В Белевском районе Тульской области обнаружено массовое захоронение красноармейцев

Фото: материалы пресс-служб

Останки солдат были найдены при проведении поисковых мероприятий на территории вокруг собора в селе Никола-Гастунь в Белевском районе.

Поисковики сообщают, что содействие в установлении мест захоронения бойцов и командиров РККА и мирных жителей им было оказано сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации в рамках реализации проекта «Без срока давности», направленного на раскрытие преступлений против мирного населения Тульской области в годы Великой Отечественной войны.

Часть останков направлена в региональное бюро судмедэкспертизы для выяснения примерного периода захоронения и причин смерти.