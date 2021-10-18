Улицу Демидовскую в Туле отремонтируют к концу октября Фото: Алексей ФОКИН

В ходе ремонта проезжей части и тротуаров на улице Демидовской выполнено фрезерование покрытия и установка бортовых камней. Асфальтирование тротуаров должно завершиться до конца октября. Стоимость работ оценивается в 63 млн рублей.

Также на данный момент на Рвовском проезде Косой горы выполнено устройство щебеночного основания и укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси. А на ул. М. Тореза выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, а в целом работы планируют завершить к середине ноября.