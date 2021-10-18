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Общество18 октября 2021 9:31

Улицу Демидовскую в Туле отремонтируют к концу октября

В городе завершается сезон реконструкции ряда улиц
Игорь КОПЫТОВ
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Улицу Демидовскую в Туле отремонтируют к концу октября

Улицу Демидовскую в Туле отремонтируют к концу октября

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе ремонта проезжей части и тротуаров на улице Демидовской выполнено фрезерование покрытия и установка бортовых камней. Асфальтирование тротуаров должно завершиться до конца октября. Стоимость работ оценивается в 63 млн рублей.

Также на данный момент на Рвовском проезде Косой горы выполнено устройство щебеночного основания и укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси. А на ул. М. Тореза выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, а в целом работы планируют завершить к середине ноября.