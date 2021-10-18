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Происшествия18 октября 2021 9:08

В Тульской области сын утопил отца в бочке

Следователями Суворовского следственного отдела СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
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По предварительным данным, 16 октября на территории одного из домов в деревне Зайцево Белевского района между мужчинами во время застолья возник конфликт из-за давних разногласий. 34-летний сын сбил 64-летнего отца с ног, оттащил его к бочке и окунул голову в воду. Когда пенсионер перестал подавать признаки жизни, сын полностью погрузил тело в бочку и оставил его там.

Тело пенсионера обнаружили соседи, которые и вызвали правоохранителей.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, идет следствие.