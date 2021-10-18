В Тульской области сын утопил отца в бочке

По предварительным данным, 16 октября на территории одного из домов в деревне Зайцево Белевского района между мужчинами во время застолья возник конфликт из-за давних разногласий. 34-летний сын сбил 64-летнего отца с ног, оттащил его к бочке и окунул голову в воду. Когда пенсионер перестал подавать признаки жизни, сын полностью погрузил тело в бочку и оставил его там.

Тело пенсионера обнаружили соседи, которые и вызвали правоохранителей.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, идет следствие.