«Ростелеком» проведет цифровую трансформацию деятельности госжилинспекции в Тульском регионе

«АИС ГЖИ» успешно функционирует в Подмосковье с 2016 года

«Ростелеком» и государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Тульской области приступили к внедрению единой информационной системы, автоматизирующей инспекционную деятельность и проведение контрольно-надзорных мероприятий в регионе. Итогом совместной работы станет организация к концу 2021 года единого информационного пространства для ввода, обработки, анализа и хранения результатов инспекционных мероприятий в сфере ЖКХ.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Автоматизация производственных процессов сегодня актуальна как никогда. Информационная система для госжилинспекции позволит сотрудникам ведомства оперативно отрабатывать поступающие заявки, а также повысит эффективность надзорных мероприятий и улучшит качество оказания услуг управляющими организациями. Внедрение “Ростелекомом” современных сервисов и умных решений способствует формированию комфортной цифровой среды для реализации различных проектов не только в системе ЖКХ, но и в области здравоохранения, образования и других сегментах жизнедеятельности региона».

Леонид Ивченко, начальник ГЖИ Тульской области:

«Сегодня в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тульского региона активно идет процесс цифровизации. К примеру, общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах уже проводятся в заочной форме с использованием системы ГИС “ЖКХ”. Мы понимаем, что назрела необходимость автоматизации административно-управленческих процессов. Создание единой системы будет способствовать обеспечению прозрачности при принятии решений и сократит сроки выполнения функций специалистами ведомства. Кроме того, новый программный продукт позволит нам максимально исключить бумажный документооборот, заместить существующие разрозненные информационные системы и повысить оперативность управления».

Андрей Саенко, руководитель проектов департамента прикладных проектов МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Автоматизация любых процессов в сфере ЖКХ – это шаг навстречу жителям регионов. Внедрение “АИС ГЖИ” позволит сотрудникам ведомства эффективнее отрабатывать поступающие заявки. Опыт использования программного продукта в Московской области демонстрирует увеличение скорости отработки поступающих запросов граждан в два-три раза и кратный рост показателей ведомства по работе с обращениями жителей. Актуальные данные об объектах жилого фонда и количестве жалоб на деятельность управляющих компаний помогают повысить результативность контрольных мероприятий. Средний штраф для организаций ЖКХ по итогам проверок вырос с трех до 50 тысяч рублей. В результате внедрения нашей информационной системы работа управляющих компаний стала более предсказуемой, что, несомненно, пошло на пользу жителям».

«АИС ГЖИ» - российский программный продукт от «Ростелекома», позволяющий автоматизировать процессы деятельности ГИС, в том числе при взаимодействии с гражданами, органами государственными и местного самоуправления. Система оптимизирует работу с обращениями жителей, процедуры планирования и проведения проверок, финансовый контроль и судебное представительство. Возможности продукта обеспечивают устойчивый обмен данными с ГИС ЖКХ, ФГИС «Единый реестр проверок» и другими системами.

«АИС ГЖИ» успешно функционирует в Подмосковье с 2016 года. Система также внедрена в Калужской области и Ямало-Ненецком автономном округе.