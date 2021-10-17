В Туле с понедельника, 18 октября, и до конца рабочей недели на ул. Советской временно ограничат стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН

На грядущей неделе в Туле состоится Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию при реализации профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность». На время его проведения будут введены ограничения для транспорта – вполне в рамках затрагиваемых тем.

Поэтому с 0.00 18 октября до 23.50 22 октября по нечетной стороне ул. Советской, на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена. Сами делегаты будут парковаться, скорее всего, где-то во дворе гостиницы.