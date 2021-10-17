Кто в Туле завтра, 18 октября, останется без света: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Подача электричества будет ограничена:

с 08:30 до 17:00 на Красноармейском пр-те, 9; ул. Бр. Жабровых, 6-а, 2; ул. Ушинского, 9-27 (нечетн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.);

с 09:00 до 13:00 на ул. Пролетарская, 28; ул. Ложевая, 123; ул. Гармонная, 26; ул. Степанова, 89-а;

с 09:00 до 17:00 на ул. Максимовского, 8, 10, 8-а, 19, 21-а, 25; 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24;

п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13; Мясново: ул. Н. Студенка, 29-63 (нечетн.), 10-60 (четн.), 37-а, 47-а, 53-а, 53-б, 55-а, 57-а; ул. П. Алексеева, 7-49 (нечетн.), 12-62 (четн.); ул. Буденного, 58-72 (четн.), 64-а, 45-59 (нечетн.); ул. М. Смирнова, 85, 83, 68

с 09:00 до 18:00 на ул. Кирова, 190, 192, 194, 196;

с 11:00 до 17:00 на ул. Кутузова, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 43 к. 2; ул. Баженова, 36, 38, 38-а, 40, 40-а, 34; ул. Р. Зорге, 40; ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35, 33-а;

с 13:00 до 15:00 на ул. Ложевая, 125-а, 125; ул. Марата, 31; ул. Гармонная, 28.