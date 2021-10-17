От удара током напряжением в 10 тысяч вольт в Тульской области погиб электрик Фото: Алексей ФОКИН

16 октября 58-летний электромонтер ООО «Донской» проводил ремонтные работы по оперативному переключению на электрической линии передач «Фидер Донской-2» подстанции Епифань. Из-за нарушения требований техники безопасности мужчина получил поражение электрическим током в 10000 вольт. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по городу Узловая СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В ходе проверок будет определен круг лиц, ответственных на предприятии за соблюдение требований техники безопасности.