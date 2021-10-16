Туляков приглашают взглянуть на мир особым взглядом Фото: материалы пресс-служб

Экспозиция «Моими глазами» лиц с ментальными особенностями открылась в выставочном зале «Тульского музейного объединения» Тулы.

По мнению французского создателя необычного направления в искусстве, человек, не обремененный традициями, правилами, знаниями «удушающей культуры» - творит инстинктивно, непосредственно, свободно. Поэтому посетители экспозиции увидят необычные образцы живописи, графики и алмазную мозаику.

Выставка будет работать до 18 октября.