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Звезды16 октября 2021 17:59

Туляков приглашают взглянуть на мир особым взглядом

В городе открылась новая художественная выставка
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают взглянуть на мир особым взглядом

Туляков приглашают взглянуть на мир особым взглядом

Фото: материалы пресс-служб

Экспозиция «Моими глазами» лиц с ментальными особенностями открылась в выставочном зале «Тульского музейного объединения» Тулы.

По мнению французского создателя необычного направления в искусстве, человек, не обремененный традициями, правилами, знаниями «удушающей культуры» - творит инстинктивно, непосредственно, свободно. Поэтому посетители экспозиции увидят необычные образцы живописи, графики и алмазную мозаику.

Выставка будет работать до 18 октября.