Всего три заявки было подано на конкурс по проекту озеленения проспекта Ленина в Туле Фото: соцсети

15 октября подвели итоги конкурса на проект озеленения проспекта Ленина и улицы Советской – всего на три участка центральных напряженных магистралей: участок проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского, участок улицы Советской от дома №11 до дома №15 (нечетная сторона) и участок улицы Советской от улицы Староникитской до улицы Пионерской (четная сторона).

Принять участие в нем могли как индивидуальные предприниматели, так и организации, занимающиеся ландшафтной архитектурой и дизайном. Однако, судя по всему, трезво оценив ситуацию с возможным финансированием и волной реакции жителей города на недавние реформы по озеленению центра Тулы, решились на такой шаг всего три конкурсанта, а победителем стал проект ООО «Нобили».