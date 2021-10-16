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Общество16 октября 2021 17:01

Всего три заявки было подано на конкурс по проекту озеленения проспекта Ленина в Туле

Подведены итоги, и на следующей неделе лучший представят главе городской администрации
Игорь КОПЫТОВ
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Всего три заявки было подано на конкурс по проекту озеленения проспекта Ленина в Туле

Всего три заявки было подано на конкурс по проекту озеленения проспекта Ленина в Туле

Фото: соцсети

15 октября подвели итоги конкурса на проект озеленения проспекта Ленина и улицы Советской – всего на три участка центральных напряженных магистралей: участок проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского, участок улицы Советской от дома №11 до дома №15 (нечетная сторона) и участок улицы Советской от улицы Староникитской до улицы Пионерской (четная сторона).

Принять участие в нем могли как индивидуальные предприниматели, так и организации, занимающиеся ландшафтной архитектурой и дизайном. Однако, судя по всему, трезво оценив ситуацию с возможным финансированием и волной реакции жителей города на недавние реформы по озеленению центра Тулы, решились на такой шаг всего три конкурсанта, а победителем стал проект ООО «Нобили».