Тульский АКМ уступил пензенскому «Дизелю» со счетом 0:2 Фото: материалы пресс-служб

В очередной игре на своем льду хоккеисты тульской АКМ проиграли «Дизел» из Пензы - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

Обе шайбы гости забили в первом периоде и, добившись результата, в дальнейшем вели игру на контратаках. По словам наставника туляков Алексея Ждахина, в очередной раз подвела реализация моментов – а они были. Причина – растерялись после первого же поражения ворот.

Напоминаем, уже в воскресенье, 17 октября, АКМ принимает в Туле ЦСК ВВС. Начало матча в 17:00.