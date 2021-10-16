Сегодня, 16 октября, тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Зенитом» Фото: материалы пресс-служб

«Арсенал» с питерским «Зенитом» в рамках игр РПЛ встречался уже 12 раз. При этом, на счету туляков – всего две победы, но восемь поражений. Зато в Кубке России команды встречались дважды и в обоих случаях дальше проходил «Арсенал».

Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян из Сочи. В текущем сезоне 39-летний сочинец будет впервые работать на матче тульских оружейников, а впервые он судил игру туляков пять лет назад. В сентябре 2016 года Кукуян обслуживал матч 1/16 финала Кубка России в Великом Новгороде «Тосно» - «Арсенал» (2:0). В дальнейшем рефери не раз судил матчи красно-желтых в премьер-лиге.

Помогать Павлу Кукуяну будут Адлан Хатуев из Грозного и петрозаводчанин Рустам Мухтаров. Резервный судья - Сергей Чебан (Москва). Инспектирует встречу Сергей Французов.

Игра 11 тура РПЛ начнется в 14:00.