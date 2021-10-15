За мошенничество пятилетней давности житель Тулы отправится в колонию

В результате мошеннических действий мужчина приобрел 17 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как было установлено в ходе судебного следствия, 56-летний житель Тулы, будучи фактическим руководителем строительных и реконструкционных работ зданий и территории НМУП «Новомосковский, проводимых ООО «Стройтехторг» с 3 декабря 2013 по 26 октября 2018 давал указания готовить и передавать документы, в которых были ложные сведения о выполненных работах и затратах предприятия. Таким образом на основании данных документов ООО «Стройтехторг» получило 17 млн рублей за невыполненные работы по договору подряда. Деньги мужчина употребил на собственные нужды.

Деятельность бывшего руководителя предприятия пресекло УФСБ России по Тульской области. Суд приговорил туляка к 2,5 годам колонии-поселения.