В Туле 16 октября ограничат продажу алкоголя

Под запрет попадает пиво, пивные напитки, сидр, медовуха и другие алкогольные продукты Фото: Алексей ФОКИН

16 октября на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет матча 11-го тура Чемпионата России по футболу. ПФК «Арсенал» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В связи с этим в магазинах розничной торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Действовать ограничение будет 16 октября с 12.00 до 19.00 часов. Под запрет попадает пиво, пивные напитки, сидр, медовуха и другие алкогольные продукты.